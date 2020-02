Das Figurentheater Fex ist ein freies professionelles Tourneetheater mit Werkstattbühne in Helmstadt-Bargen. Martin Fuchs gründete es 1995 in Waldwimmersbach. Der Theatermacher, geboren 1961 in Coburg, war bis 1993 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwarzach tätig. Nach Ausbildungen zum Puppenspieler, im therapeutischen Puppenspiel und Weiterbildungen unter anderem in Pantomime, Maskentheater und Dramatherapie verlegte er sich schließlich ganz auf die künstlerische Profession. Sein Fex-Theater betreibt er als Ein-Mann-Projekt, sucht dabei immer wieder die Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen und Künstlern. In seiner Mischung aus Schauspiel, Figuren-, Schatten-, Erzähl- und Objekttheater für Kinder und Erwachsene hat das Fex mittlerweile über zwanzig Stücke im Repertoire, veranstaltet Projekte und Workshops an Schulen und absolviert an die hundert Auftritte im Jahr. Durch seine aus Eberbach gebürtige Frau Ute Fuchs wurde die Neckarstadt ab 2000 acht Jahre lang Spielstätte des Fex. Ute Fuchs, hauptberuflich Sonderschullehrerin an der Uniklinikschule Heidelberg, verlegt seit 2010 unter anderem die im Fex inszenierten Bilderbücher.