> Das "Haus der Feuerwehr" in Walldorf wurde 1968 bezogen und musste in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals um- und angebaut werden, um den wachsenden Aufgaben der Feuerwehr und den damit verbundenen Fahrzeugen und Materialien gerecht zu werden. 1990 wurde es modernisiert und um eine Garage erweitert. 2004 wurden die Funkzentrale und die Sanitärbereiche erneuert und ein Erweiterungsbau für den Teleskopmast geschaffen. Damit alle Fahrzeuge im Trockenen abgestellt werden können, wurde im vergangenen Jahr eine Interimshalle auf dem Gelände "Reinhard/Klee" in Betrieb genommen, das dem "Haus der Feuerwehr" gegenüberliegt.

Erste Überlegungen für einen Neubau gab es schon unter Bürgermeister Heinz Merklinger, 2018 wurden dann drei Standorte (Schlossweg, Neubaugebiet Walldorf-Süd und Heckenpfütz) näher untersucht, der jetzt gewählte Standort am Friedhof wurde damals ausgeschlossen. Die SPD beantragte im Oktober 2018 trotzdem die Prüfung des Geländes der Tabakscheune Heller, was allerdings die Feuerwehr ablehnte. Als problematisch wurde damals die Erreichbarkeit dieses Standortes für die Einsatzkräfte gesehen, da das Gelände westlich der B 291 liegt. Eine Unterführung, wie sie auch jetzt im Gespräch ist, wurde 2018 wegen der fünfspurigen Fahrbahn und dem dort verlaufenden großen Hauptsammler der Kanalisation als sehr aufwendig angesehen. tt