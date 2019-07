Rund ums Festival

> In diesem Jahr purzelten gleich reihenweise die Bestzeiten auf der 250 Meter langen Rennstrecke. Durch die Regengüsse der letzten Tage wurde die Strömung des Neckars von Stunde zu Stunde schneller, so dass die magische Minutenzeitgrenze oft unterschritten wurde. Die Gefahr des Kenterns der Boote bestand nie - die neun ausgebildeten Steuermänner hatten ihre Drachenboote jederzeit unter Kontrolle.

> Die Steuermänner wurden in diesem Jahr mit treffenden Namen auf ihrer "Dienstkleidung" ausgestattet. "Brücken-Ecki" wurde an seine Fahrt an einen Brückenpfeiler erinnert, "Italien Aqua Man" gilt als trainingsfleißigster Steuermann, und der "Ausrutscher" hat seinen Namen weg, weil sein Boot im letzten Jahr kenterte. Auch für Marius Steigerwald (Foto) hatten die Ideengeber ein passendes Shirt parat. "Stadtrat" stand auf seiner Brust, denn der 20-jährige Steuermann wurde jüngst für die Grünen ins Gemeindeparlament gewählt.

> Das Drachenbootfestival hat mittlerweile einen überregional guten Ruf. In diesem Jahr wurde das Festival von einem Fernsehteam des SWR begleitet. Die Reportage wird am 2. August um 20.15 Uhr in der Reihe "Expedition in die Heimat" ausgestrahlt.

> Der legendäre VIP-Bereich, den der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, von Anfang an organisierte, war in diesem Jahr erstmals geschlossen. "Der Aufwand wurde mir zuviel - außerdem haben wir ein erstklassiges Gastronomenteam, so dass mein VIP-Bereich entbehrlich wurde", meinte Thieme. (stu)