Zuschauer? Die waren bei der DM in Dortmund nicht zugelassen. Die Titelkämpfe in der Helmut-Körnig-Halle gingen als Geisterspiele über die Bühne. "Schade", sagt Felix Mairhofer, der Dreispringer von der MTG Mannheim. Corona diktierte den Ablauf der Veranstaltung von A bis Z, von Anreise bis Ziellinie. Statt als Fahrgemeinschaft in einem Minibus fuhren die sechs Teamkollegen der MTG individuell nach Dortmund – Mairhofer im Auto mit Trainer Holger Prestor. "Sicher ist sicher. Wenn einer von uns positiv getestet worden wäre, wären wir alle draußen gewesen", sagt Mairhofer. Auch im Mannschaftshotel gingen die Mannheimer kein Risiko ein. Das Frühstück nahm jeder für sich an einem Einzeltisch ein – als Breakfast for One sozusagen. In der Halle blieben Umkleidekabinen geschlossen. Ungeduscht ging es für Mairhofer am Samstagabend wieder nach Hause nach Eppingen. (esc)