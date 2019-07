Die Infos zum Spiel

> Anfahrt und Parken: Die Eingangsbereiche zum Sportgelände öffnen am heutigen Freitag um 15 Uhr. Sämtliche Besucher, die mit dem Pkw anreisen, werden von Polizei und Ordnern geleitet. Die Parkplätze sind ausgeschildert, ebenso die Wege von den Parkplätzen zum Sportgelände. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist zu empfehlen, das Sportgelände ist von der Haltestelle in wenigen Minuten erreichbar. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist im Eintrittspreis nicht inkludiert. Parkplätze für Rollstuhlfahrer mit entsprechendem Ausweis stehen direkt am Sportgelände zur Verfügung. In diesem Fall sollte ausschließlich die erste Ausfahrt aus Richtung Hardheim kommend genommen werden. Das Gleiche gilt auch für die Prominenz: Parkplätze für VIP stehen ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Sportgelände zur Verfügung. Fahrradstellplätze sind separat in bester Lage vorhanden. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen möglich.

> Sicherheit: Die Besucher sollten auf die Mitnahme von Tieren und von Glasflaschen verzichten. Eine Rucksackkontrolle behält sich der Veranstalter vor. Sämtliche Personen dürfen - egal wie alt sie sind - das Sportgelände nur mit einer gültigen Eintrittskarte betreten. Ausnahmen sind ausgeschlossen.

> Keine Regenschirme erlaubt: Ebenfalls aus Sicherheitsgründen dürfen keine Regenschirme auf das Sportgelände mitgebracht werden. Werden sich gegen den angekündigten Regen wappnen möchte, sollte stattdessen auf Regenjacken oder Regenponchos setzen.

> Rahmenprogramm: Gegen 16 Uhr wird die Ankunft des BVB mit dem Mannschaftsbus erwartet. Das Rahmenprogramm beginnt ab 17.10 Uhr, ehe um 17.30 Uhr das runde Leder rollen soll. Ein Torwandschießen mit BVM-Maskottchen Emma, Musik und eine Tombola runden das Programm ab. Direkt nach dem Spiel findet eine kurze Pressekonferenz statt. Von Seiten des BVB werden voraussichtlich Trainer Lucien Favre oder Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, teilnehmen. Der Zutritt zum Pressebereich erfolgt lediglich mit gültigem Presseausweis. Die Pressekonferenz wird live auf den beiden Videowänden übertragen und ist daher für alle Besucher live mitzuverfolgen. Anschließend ist Eintrag ins goldene Buch der Gemeinde Hardheim.

> After-Match-Party: Nach der Pressekonferenz startet die After-Match-Party mit SWR 3 als "Elchparty". Der Eintritt ist frei. Auch Gäste ohne Eintrittskarte für das Spiel dürfen die "Elchparty" besuchen. Der Zutritt für Gäste ohne Eintrittskarte ist allerdings erst nach Abfahrt des Mannschaftsbusses des BVB möglich. Die Abfahrt wird gegen 20.30 Uhr erwartet. Nach Veranstaltungsende sind sämtliche Parkplätze ausschließlich über die vorgesehenen Ableitungen zu verlassen.

> Sportliches: Voraussichtlich wird Heimkehrer Mats Hummels sein Debüt im Dortmunder Trikot geben. Auf RNZ-Nachfrage hat der BVB mitgeteilt: "Der BVB wird selbstverständlich mit einem prominent und stark besetzten Kader anreisen. Welche Spieler genau das sein werden, und wer wie lange spielt, obliegt wie in allen Fällen der Einschätzung unseres Cheftrainers Lucien Favre. Natürlich spielt dabei eine Rolle, wer zu welchem Zeitpunkt das Training aufgenommen hat. Bei den meisten Nationalspielern ist das erst am Donnerstag der Fall, einige sind nach ihren internationalen Einsätzen (z.B. Mo Dahoud, U21-EM) noch im Urlaub. In jedem Fall dürfen alle Schweinberger sich auf einen motivierten Auftritt des BVB freuen."

> TV-Übertragung: Wer keine Karte bekommen hat, kann das Spiel live und kostenlos bei Sky Sport News HD verfolgen. Auch im Internet kann es gestreamt werden. Zudem wird es weltweit auf verschiedenen Kanälen übertragen, so dass Fußballfans aus der ganzen Welt zuschauen werden. rüb