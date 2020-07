> Fairtrade-Towns fördern gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Das Thema fairer und regionaler Handel liegt im Trend: In Deutschland wächst zunehmend das Bewusstsein für gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen. Derzeit engagieren sich über 680 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland. Die einheitliche Bezeichnung "Town" umfasst dabei alle kommunalen Ebe-nen, also ausdrücklich auch die Landkreise.