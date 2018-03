Fahrradzählanlagen in Heidelberg

Die Zählanlagen auf der Ernst-Walz-Brücke und in der Gaisbergstraße sind weithin sichtbare Säulen, die die Anzahl der Radfahrer pro Tag und pro Jahr anzeigen. Die Anlagen in der Mannheimer Straße und in der Plöck sind "unsichtbare" Zählstellen ohne Säulen. Alle zusammen liefern sie Daten für die Verkehrsplanung.

Die Ergebnisse aller Fahrradzählanlagen gibt es auf www.heidelberg.de, wo die jeweilige Zahl der Radfahrer vom Vortag sowie die Gesamtzahl pro Jahr verzeichnet sind. Hier findet man auch die Anzahl der Radfahrer pro Tag, Woche oder Monat oder in welcher Fahrtrichtung die meisten Radfahrer unterwegs sind.