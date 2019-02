FaFin: Das Fair Finance Institute wurde 2016 von Markus Duscha in Heidelberg gegründet. FaFin bietet keine Anlageberatung an, vielmehr will das Institut die Gestaltung der Rahmenbedingungen beeinflussen und durch Beratung und das Entwickeln von positiven Beispielen das Finanzwesen als Ganzes nachhaltiger machen.