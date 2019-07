Die Exzellenz-Strategie ist ein Programm zur Förderung der Spitzenforschung an deutschen Unis. Sie setzt sich aus zwei Förderlinien zusammen:

> Exzellenz-Cluster sind Spitzenforschungskomplexe an Universitäten oder Verbünden mehrerer Hochschulen. 57 (von 195 Anträgen) davon wurden im September 2018 bewilligt, darunter "Structures" ("Strukturen") in Heidelberg (s. Text unten) sowie "3D Matter Made to Order" ("Dreidimensionale Materie auf Bestellung"), den die Uni Heidelberg und das Karlsruher Institut für Technologie gemeinsam eingereicht haben. Pro Cluster und Jahr erhalten die Universitäten zwischen drei und zehn Millionen Euro Förderung.

> Exzellenz-Universitäten bekommen zusätzlich zur Cluster-Förderung weitere Bundesmittel. Die Exzellenzkommission soll am Freitag bis zu elf Elite-Unis bestimmen. Im Rennen sind neben Heidelberg 16 weitere Universitäten und zwei Verbünde aus mehreren Hochschulen. Bewerben konnten sich nur Hochschulen und Verbünde, an denen mindestens zwei Cluster bewilligt wurden. Die elf Exzellenz-Universitäten werden ab dem 1. November gefördert und erhalten jährlich zusammen 148 Millionen Euro - also im Durchschnitt rund 13,5 Millionen Euro pro Bildungsstätte. Die Förderung geht zunächst bis 2026, kann dann aber um weitere sieben Jahre verlängert werden. dns