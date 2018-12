Die "Experimenta" ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet und steht den Besuchern am Wochenende und feiertags von 10 bis 18 Uhr offen. Das Ticketsystem bietet viele Kombinationsmöglichkeiten. So können die Ausstellung, die Sonderausstellungsfläche und der Eintritt in den Science-Dome jeweils separat gebucht oder als Gesamtticket erworben werden. Kinder von vier bis 18 Jahren sowie sonstige Ermäßigte bezahlen für das Gesamtticket zehn Euro, Erwachsene 19 Euro und Familien 47 Euro. Ei Jahresticket kostet 25 Euro für Kinder und Ermäßigte, 49 Euro für Erwachsene und 123 Euro für Familien. (rnz)