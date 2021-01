> Der Existenzgründungspreis Mexi ist mit 10.000 Euro pro Kategorie der höchstdotierte regionale Preis für Start-ups in Deutschland. Es gibt die Kategorien Technologie und Dienstleistungen, die von Unternehmen gesponsert werden, sowie Social Economy. Technologie-Preisträger ist die Firma Thericon, die ein multiparametrisches Bildgebungssystem zur Entdeckung von Tumoren und Krebsgewebe während des chirurgischen Eingriffs entwickelt hat. KLQC IT gewinnt in der Kategorie "Dienstleistungen" für sein IT-Geschäftsmodell. Der mit jeweils 1000 Euro dotierte Stiftungspreis der Mannheimer Wirtschaft geht an das Restaurant Landolin, den Verein Neckarstadt Kids sowie die MyTalents Community GmbH, da diese sich "in vorbildlicher Weise für Mannheim, die Gewinnung und Integration von Fachkräften sowie für soziale Strukturen engagieren", hieß es in der Begründung. hwz