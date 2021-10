> Der European Energy Award (EEA) ist ein Programm, das eine umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten unterstützt. Im November 2019 hat der Gemeinderat der Teilnahme am EEA zugestimmt. Der EEA versteht sich als Managementsystem, in dem die Maßnahmen durch regelmäßige Kontrollen mit entsprechender Steuerung nachhaltig wirken sollen. cis