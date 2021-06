> Die Bauarbeiten an der Endhaltestelle Kirchheimer Straße begannen am gestrigen Montag (siehe Artikel oben). Bis einschließlich Sonntag, 3. Oktober, wird die Haltestelle voraussichtlich außer Betrieb genommen. Eine Ersatzhaltestelle wird im Bereich der Einmündung der Grenzhöfer Straße in die Hauptstraße eingerichtet. Hier besteht auch Umsteigemöglichkeit zwischen der Straßenbahnlinie 22 und der Buslinie 713 nach Schwetzingen. Zur Buslinie 732 besteht Anschluss an der Haltestelle Eppelheim Rathaus.

> Die Hauptstraße respektive die Schwetzinger Straße zwischen Blumenstraße und Clara-Schumann-Weg sind bis voraussichtlich Sonntag, 29. August, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrten zu den Grundstücken im Bereich des Baufeldes zwischen Clara-Schumann-Weg und Grenzhöfer Straße sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Fußläufig bleiben alle Grundstücke und Geschäfte durchgehend erreichbar.

> Ab Montag, 30. August, werden die Schwetzinger Straße und die Hauptstraße wieder weitestgehend für den Verkehr freigegeben. Lediglich im Bereich der Ersatzhaltestelle an der "Grenzhöfer Spitze" bleibt die Hauptstraße in Fahrtrichtung Plankstadt bis zum 3. Oktober gesperrt. Vom 27. September bis 3. Oktober wird der Clara-Schumann-Weg gesperrt, sodass Anwohner in diesem Zeitraum vorübergehend keine Zufahrtsmöglichkeit zu ihren Häusern haben.

> Kleinräumige Umleitungen werden außerdem direkt vor Ort ausgeschildert. Die Einbahnstraßenregelungen in der Kirchheimer Straße und in der Friedrichstraße werden aufgehoben. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Plankstadt kommen, werden gebeten, die Baustelle weiträumig zu umfahren, etwa über den Grenzhöfer Weg und die Grenzhöfer Straße. pop