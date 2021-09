Keine Festlegung auf einen Entwurf

Auch der Bezirksbeirat Altstadt wird sich vermutlich in seiner Sitzung am 26. Oktober mit dem Neubau für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma befassen. CDU-Rat Klaus Hekking stellte einen entsprechenden Antrag, in dem er ein Mitspracherecht der kommunalpolitischen Gremien einforderte. "Alles in allem denke ich, dass verfahrensmäßig noch nichts abschließend entschieden ist, so dass wir gemeinsam daran mitwirken können, dass zum einen die Sinti und Roma ein adäquates Dokumentationszentrum in der Altstadt erhalten, zum anderen eine Planung realisiert wird, die sich mit der gebotenen städtebaulichen Sensibilität in die Altstadt einfügt", so Hekking. Er plädiert dafür, dass dem Bezirksbeirat und den gemeinderätlichen Gremien auch die anderen Preisträger des Architektenwettbewerbs vorgestellt werden. Da das neue Zentrum mit geschätzten Kosten von 18 Millionen Euro von Bund, Land und Stadt gefördert werde, hätten diese Körperschaften ein Mitspracherecht. Hekking würde es begrüßen, wenn vor der endgültigen Entscheidung alle Preisträger-Entwürfe noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt und dort diskutiert würden. (hob)