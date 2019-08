Die Chronik der Ereignisse

Im September 2006 schnappt sich Maria ihren Sohn Felix (Namen geändert) nach der Schule und verschwindet mit ihm. Seitdem wird sie wegen Kindesentziehung gesucht, denn das Aufenthaltsbestimmungsrecht hatte kurz zuvor der Vater zugesprochen bekommen. Die Chronologie einer Eskalation:

> 1994 heiratet die Flugbegleiterin Maria den Piloten Alexander S.. Lange sollen sie nicht in der gemeinsamen Wohnung in München gewohnt haben.

> Im Januar 2000 wird Felix geboren. Sein leiblicher Vater bemüht sich nicht um Kontakt, Alexander S. wird rechtlicher Vater.

> 2004 zieht Maria, die mittlerweile nicht mehr als Flugbegleiterin arbeitet, mit ihrem Sohn zu ihrer Mutter Brigitta G. nach Heidelberg.

> Bis zum Mai 2006 soll Alexander S. seinen Sohn fast nie besucht haben, berichtet Brigitta G.. Trotzdem bemüht er sich um das alleinige Sorgerecht.

> Am 3. Mai 2006 kann Alexander S. bestimmen, wo Felix lebt. Er bekommt das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Der Junge hat an diesem Tag einen Termin mit seinem Vater beim Kinderschutzbund. Als seine Mutter ihn abholen will, ist er bereits auf dem Weg nach München.

> Als Felix in München ist, erfährt Maria von dem Gerichtsbeschluss. In dem folgenden Verfahren soll die Erziehungsfähigkeit der beiden Elternteile von einem Psychologen untersucht werden. Es heißt, Maria sei nicht erziehungsfähig. Die Gegengutachten ergeben etwas anderes. Das Gericht folgt ihnen nicht.

> Im September 2006 holt Maria Felix gemeinsam mit Brigitta G. aus München und verschwindet mit ihrem Sohn.

> Bis heute leben beide im Untergrund.