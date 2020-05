Mit Gutscheinen gegen die Krise?

RNZ. Die Stadt plant, in Kooperation mit Heidelberg Marketing eine Gutscheinplattform zur Unterstützung des Heidelberger Einzelhandels während der Corona-Krise und darüber hinaus einzurichten. Vorbild soll dabei das Marburger Modell "Marburg-Liebe" sein. Hierbei ist die Stadt dem Vorschlag der SPD-Fraktion im Gemeinderat gefolgt, den diese vor zwei Wochen in einem Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner geäußert hat.

Auf der Plattform der hessischen Stadt Marburg kann man Gutscheine von zahlreichen Einzelhändlern aber auch von Gastronomen und Hotels erwerben, die derzeit unter der Corona-Krise leiden. Einlösen kann man die Wertbons spätestens dann, wenn alle Betriebe wieder offen sind. Damit machen die Betriebe zumindest etwas Umsatz. In Heidelberg soll das Konzept laut SPD genauso funktionieren. "Die Plattform soll dabei so gestaltet werden, dass sie auch in der Zeit nach Corona genutzt werden kann", betont die Fraktion.

"Wir begrüßen explizit das Vorhaben der Stadt, eine dauerhafte Lösung für eine Heidelberger Gutscheinplattform für verschiedene Branchen zu realisieren", freut sich Stadtrat Sören Michelsburg. Laut der Stadt könne die Plattform innerhalb von zwei Wochen fertig sein. "Hier wünschen wir uns eine zügige Umsetzung – andere Städte wie Marburg und Gelnhausen haben dies auch in sehr kurzer Zeit geschafft”, so Michelsburg

Es soll auch eine direkte Verlinkung zu Online-Shops ermöglicht sowie die Plattform auf Gaststätten und Hotels im Stadtgebiet ausgeweitet werden. Die Stadt plant zudem, einen technischen Support für interessierte Läden anzubieten. "Diesen Aspekt finden wir besonders gut, da es dann auch Geschäften mit keiner oder sehr wenig Erfahrung im Online-Handel ermöglicht wird, niederschwellig an der Plattform teilzunehmen”, betont der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mathias Michalski.