Nachdem Barbara und Klaus Schieser den Bauernhof des früheren Bundestagsabgeordneten August Berberich übernommen hatten, fiel schnell die Entscheidung, was man mit den ganzen Obstbäumen und deren Erträgen machen könnte. So entstand die Schnapsbrennerei mit Probierraum im alten Kuhstall. Zur Verkostung gab es Brot sowie Vesper, womit der Grundstein für die Gastronomie gelegt wurde. Die Entwicklung zum Gasthof geschah schnell, da der Betrieb gut lief. So wurde am 1. Mai 1994 der Gasthof Schieser eröffnet.