Welches Engagement bewegt Sie am meisten? Ab heutigem Donnerstag können RNZ-Leser für Ihren ganz persönlichen Favoriten beim Ehrenamtspreis 2021 abstimmen. Entweder per E-Mail an red-mosbach@rnz.de oder gerne auch telefonisch unter (06261) 93227168, von 9 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag). Stimmabgaben sind für die vorgestellten "Final Five" ab sofort und bis einschließlich kommenden Donnerstag, 11. November, möglich. Jeder stimmabgebende Leser hat eine Stimme, Mehrfachstimmabgaben werden nicht berücksichtigt. Die drei Gewinner werden im Nachgang des Votings natürlich in der Rhein-Neckar-Zeitung noch einmal vorgestellt.