Das erste Einzelhandelskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Neckargemünd hat die "LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH" aus Stuttgart (KE) im November des Jahres 2010 verfasst. Es knüpfte an die "Marktstudie Einzelhandel" für Neckargemünd aus dem Jahr 2007 an und arbeitete erstmals für die vier GVV-Mitgliedskommunen Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg "Leitlinien zur Entwicklung und Steuerung des Einzelhandels mit Schwerpunkt der Lebensmittel" aus. Dabei flossen Statistiken zur Einwohnerzahl, zur Kaufkraft und zur Marktlage des Gebietes in die Bestandsaufnahme ein. Die KE sah für den GVV Neckargemünd damals eine "nahezu gesättigte Marktsituation bei Nahrungs- und Genussmitteln". In Gaiberg und Wiesenbach waren im Jahr 2010 Ansiedlungen von Nahversorgern weder geplant noch wurden sie empfohlen. Für die Gemeinde Bammental wurde der schon damals geplante und immer noch nicht vollzogene Neubau des Netto-Markts als Ersatz für die aktuelle Filiale in direkter Nachbarschaft erwähnt. Für Neckargemünd wurde ein Entwicklungspotenzial von 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche zu den bereits bestehenden Nahversorgern ausgewiesen. (rnz)