Auch vier Eberbacher Teams waren bei der 13. Eber-Rallye-Classic dabei. Und sie waren durchweg von der Tour begeistert. Zudem stellten die Eberbacher eins von nur zwei Frauenteams.

Alle kamen ohne Pannen und Unfälle heil ins Ziel. "Viele kleine Strecken waren’s diesmal, aber sehr schön zu fahren", sagte Jürgen Scheuble, der sich zum achten Mal beteiligte und in seinem Porsche 911 von Sohn und "Copilot" Philipp begleitet wurde. Auf der kurvenreichen Etappe habe man halt "viel kurbeln" müssen. "Die Rallye war schon eine Herausforderung, hat aber echt Spaß gemacht", ergänzte Philipp Scheuble. Bereits zum zehnten Mal dabei war Gerd Silberzahn mit Beifahrer Marc-André Moll und einem gut 50 Jahre alten Porsche 912. "Eine Riesenorganisation, was die da machen", lobte Silberzahn die MSC-Verantwortlichen.

Er sei diesmal auf Odenwälder Strecken gefahren, "die ich noch nie gesehen habe", betonte der Eberbacher. "Die Veranstaltung ist auch eine gute Sache für Eberbach", unterstrich Marc-André Moll.

Weil viele Auswärtige dabei gewesen seien, habe dies auch einen Werbeeffekt für die Neckarstadt. "Da können wir uns nur anschließen", bringt es Sohn Gerd Silberzahn kurz und knapp auf den Punkt.

Der war mit Beifahrer Alex Henk in einem alten, äußerst gepflegten Opel Manta auf der Strecke. Das orangen- farbene Fahrzeug hatte bislang nur einen Vorbesitzer und nur 50.000 Original-Kilometer auf dem Tacho. "Hoffentlich macht der noch mal 50.000 Kilometer", lachte Silberzahn. "Super, schöne Strecken", waren auch Marie-Luise Scheuble und ihre Schwester Anna ganz begeistert. Sie entstiegen einem weißen Porsche 924 S. Moderator Ralf Pietsch hatte die mittlerweile in Frankfurt an der Oder wohnende Anna Scheuble schon auf dem Neuen Markt gefragt, ob sie denn wegen der Rallye in ihre alte Heimat gekommen sei und ein "Selbstverständlich" zur Antwort erhalten. Die vier Eberbacher Teams wollen auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein. (MD)