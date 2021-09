> Peter Kolbe (KLiBA): "Wir müssen raus aus dem Verbrennen fossiler Energien."

> Kolbe: "Es ist das Verdienst der jungen Generation von ’fridays for future’ in die Öffentlichkeit getragen zu haben: Es reicht nicht!"

> Kolbe (hat einen dreijährigen Enkel): "Ich bin sicher, dieses Kind wird mich in zehn Jahren fragen: Opa, was habt ihr damals gemacht? Noch ist es möglich, so dass wir in zehn, fünfzehn Jahren sagen können: Ja, wir haben etwas getan." (...) "Wenn wir jetzt nicht handeln, geht das auf Kosten unserer Kinder und Enkel."

> Kolbe: "Das ist Physik. Da kann man nicht darüber verhandeln. Es sind Naturgesetze, die dahinter stehen."

> Hans Hertle (Ifeu): "Ich sag’ jetzt seit 30 Jahren das Gleiche, aber die Gesellschaft ist etwas träge."

> Hertle: "Es geht nicht nur um die Technik, sondern um einen Wandel in der Gesellschaft." (fhs)