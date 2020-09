(jbd) Klaus-Jürgen Ehret ist in diesen Sommertagen mit Renovierungsarbeiten in seinem Hirschhorner Zuhause beschäftigt. "Ich schleife gerade Holztreppen ab und bin total staubig", antwortet er auf unsere Anfrage, ob er mitmachen wolle in unserer Reihe "Wie hat Corona in diesem Sommer Ihr Leben verändert?" Aber er ist bereit zum Interview.

Ehret ist 63 Jahre alt und als Präsident der Hirschhorner Ritter ein Promi in der hessischen Fastnachtshochburg am Neckarknie. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Bis Ende Juni war er als Marketingmanager für die Meto International GmbH in Hirschhorn tätig, inzwischen befinde er sich "sozusagen im Vorruhestand", sagt er über seinen beruflichen Status. "Mein Plan ist, im Mai nächsten Jahres in das Rentnerdasein einzutreten". Ehret hat 39 Jahre ununterbrochener ehrenamtlicher Tätigkeit in diversen Funktionen vorzuweisen. Seit 1983 ist er "Ritter", seit Mai 1995 deren Präsident. Karneval gehört zu seinen Hobbys, darüber hinaus liebt er es sportlich beim Motorradfahren, Volleyball und Skifahren.