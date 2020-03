> Partnerschaften mit US-Städten gibt es in Baden-Württemberg seit 1947. Crailsheim hat direkt nach dem Krieg eine solche mit Worthington im US-Bundesstaat Missouri geschlossen.

Eberbach-Ephrata datiert mit August 1976. Früher dran waren Walldorf mit Astoria (Oregon) 1963 oder Wiesloch mit Sturgis (Michigan) ab 1966.

Insgesamt 19 deutsch-amerikanische Städtepartnerschaften für Baden-Württemberg listet eine Übersicht im Internet auf, darunter sechs im Rhein-Neckar-Kreis (wobei Walldorf sowohl mit Astoria als auch seit 2002 mit Waldorf in Maryland verbunden ist).

Neben Zuschüssen der jeweiligen Kommunen zu Aktivitäten der örtlichen Städtepartnerschaftsvereine verweisen Ansprechpartner wie das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Heidelberg oder das US-Generalkonsulat in Frankfurt auf Austauschförderprogramme für Jugendliche und Auszubildende/Studierende.

Speziell für Städtepartnerschaften wisse er aber von keinen gezielten Zuschusszahlungen die etwa helfen könnten, die vergleichsweise hohen Weg-Kosten Deutschland-USA zu mindern, sagt Walter Wieland, ein Sprecher im US-Generalkonsulat. Für Reisen wie jetzt in Eberbach geplant nutzten vergleichbare (gemeinnützige) Vereine mitunter private Geldgeber oder "corporate members", die ihre Zuwendungen steuerlich geltend machen könnten. Ansprechpartner könnten aber auch – je nach Programm der Reise – die Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart oder Landeszentralen für politische Bildungsarbeit sein, so Wieland. (fhs)