Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas und betreibt 29 Stationen in Deutschland. Von hier aus leisten die Crews der gemeinnützigen Organisation Einsätze in der Notfallrettung und im Krankentransport zwischen Kliniken. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patientinnen und Patienten aus dem Ausland zurück. Im Jahr 2020 leisteten die DRF Luftrettung und ihre Tochtergesellschaften 39.971 Einsätze – davon 1156 von Mannheim aus. Im ersten Halbjahr 2021 waren es hier 513 Flüge. Die DRF Luftrettung hat über 400.000 Fördermitglieder. Weitere Infos (auch zu Spendenmöglichkeiten) unter www.drf-luftrettung.de. cab