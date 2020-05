> 1884 startete die Teigwarenproduktion in Weinheim mit der "Ersten Badischen Dampfteigwarenfabrik". Firmengründer war Wilhelm Hensel.

> Größere Schritte folgten von 1899 an mit Julius Zaiser (1870-1943), der das Unternehmen ausbaute. Bist heute erinnert eine Büste an der Werderstraße an ihn, ebenso wie an seine Nachfolger Siegfried (1926-2003) und Marianne Rihm (1922-2012), seine Tochter.

> 1957 hinterließ ein Großbrand Zerstörungen, doch schon 13 Monate später stand der achtstöckige Neubau. Ein Tiefpunkt war 1989 erreicht, mit dem Flüssigei-Skandal. 1990 verkaufte Familie Rihm nach und nach ihre Anteile.

> 2000 fusionierte Drei-Glocken mit Birkel. 2006 schloss der Weinheimer Standort. Die Mitarbeiter kamen nach Mannheim.