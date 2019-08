Direktvermarkter im Neckar-Odenwald-Kreis

Hohe Qualität, regionale Herkunft, frische Waren: Das sind nur einige Vorteile, die der Kauf von Lebensmitteln bei einem Direktvermarkter bietet. Dazu kommen noch der direkte Kontakt zu den Erzeugern sowie kurze Wege - und das alles für jeden Geldbeutel. Da Direktvermarktung auch bei uns in der Region immer mehr in den Fokus rückt, werden wir in den nächsten Wochen verschiedene von ihnen in einer Serie vorstellen. Als kleines Schmankerl gibt es jeweils noch ein Rezept dazu, das aus den verschiedenen Produkten in der eigenen Küche nachgekocht werden darf.

Info: Direktvermarkter, die bei uns erscheinen wollen, melden sich per E-Mail unter red-buchen@rnz.de