Stickstoffdioxid gelangt vor allem durch Abgase aus Dieselmotoren in die Luft. Die Hauptquelle für das Gas NO2 - so die chemische Formel - ist der Straßenverkehr. Wenn Menschen langfristig viel Stickstoffdioxid ausgesetzt sind, haben sie ein erhöhtes Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen. In der EU gelten zwei Grenzwerte für NO2: ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter und ein Ein-Stunden-Mittelwert, ein sogenannter Kurzzeitwert, von 200 Mikrogramm. Dieser darf pro Jahr nur 18 Mal überschritten werden.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kämpft für eine geringere Luftverschmutzung und setzt sich für eine Absenkung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid von 40 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ein. Denn bereits diese Menge soll laut DUH langfristig "gesundheitsrelevante Wirkungen" haben. Bereits zwischen Februar und März hatten Freiwillige für die DUH unter dem Motto "Abgasalarm - decke auf, wo Atmen krank macht" in 559 deutschen Städten sogenannte Passivsammler aufgehängt - abseits der behördlichen Messstationen, aber an verkehrsreichen Straßen. Wie auch nun bei der zweiten Runde zwischen Juni und Juli wurden zwei Messröhrchen verwendet, deren Ergebnisse gemittelt wurden. So sollten Fehlmessungen ausgeschlossen werden. Spitzenreiter bei der Stickstoffdixiod-Belastung in Baden-Württemberg war Stuttgart mit 82 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Heidelberg wurden 55 Mikrogramm gemessen, in Mannheim 54,9 und in Wiesloch 63,4. Besser waren die Werte in Leimen mit 29,3 und Sandhausen mit 21 Mikrogramm pro Kubikmeter. cm