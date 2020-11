Die indiskreten 13

1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister?

Daran kann ich mich noch gut entsinnen. Von meinem Vorgänger im Amt und meinen Stellvertretern wurde ich im Rathaus begrüßt, musste aber – bevor ich es betreten durfte – einen Birkenstamm durchsägen.

2. Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen?

Darüber müsste ich länger nachdenken, denn den "Job" als Bürgermeister wählt man ja auch nicht aus dem Stehgreif.

3. Wenn Sie ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das?

Heimat – traditionsbewusst modern.

4. Und sich selbst mit drei Eigenschaften?

Ehrlich, zielstrebig, (manchmal) ungeduldig.

5. Ihre drei Lieblingssongs?

Sting – Fields of Gold; Phil Collins – In the air tonight; Bruce Springsteen – Streets of Philadelphia

6. Worüber können Sie lachen?

Über meine Kinder immer wieder. Und ansonsten liebe ich Karikaturen und Satire.

7. Und was finden sie zum Weinen/was macht sie traurig?

Egoismus gepaart mit Unehrlichkeit.

8. Wovor haben Sie Angst?

Vor noch mehr bei Punkt 7.

9. Ihre größte Leidenschaft?

Es gibt für mich nicht die eine Leidenschaft. Ich mache vieles sehr gerne.

10. Und ihre größte Schwäche?

Ungeduld.

11. Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken?

Konrad Adenauer.

12. Was bedeutet für Sie Glück?

Bei zwei kleinen Kindern eine durchgeschlafene Nacht. Nein, das größte Glück ist, morgens gesund aufstehen zu dürfen und etwas bewirken zu können – ob privat oder beruflich.

13. Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie?

Von meinem Opa: "Kumme losse" – nicht alles kann man beeinflussen, manches muss man nehmen, wie es kommt.