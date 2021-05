Die Heidelberger Nachtbürgermeister

> Daniel Adler (32):Nach dem Abitur an der Friedrich-List-Schule in Mannheim Studium an der DHBW Mannheim "Medienmanagement und Kommunikation" (2012-2015). Danach Selbstständigkeit, zunächst als Medienagentur-Inhaber, dann Gründung von zwei Stadtportalen (in Heidelberg "AboutHeidelberg"). Damit einhergehend Realisierung mehrerer Veranstaltungen und Märkte. Aktuell auch als Berater tätig und weiterhin Betreiber der Stadtportale und Medienagentur.

> Jimmy Kneipp (32): Geboren in Berlin-Kreuzberg, in Heidelberg aufgewachsen, danach Studium in Mainz, 2011 Wechsel an die Fachhochschule Worms (Studium: Handelsmanagement), Auslandsaufenthalt in Shanghai, seit 2014 zurück in Heidelberg. Seit 2016 Inhaber des Bistro Fandango in Rohrbach.