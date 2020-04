Zur Fahrt in die Revolution: Der Schriftsteller und ehemalige RNZ-Feuilleton-Chef Emil Belzner (1901-1979) hat über Lenins Fahrt aus dem Schweizer Exil nach Russland einen äußerst spannenden Roman geschrieben: "Die Fahrt in die Revolution oder Jene Reise" erschien 1969 in München.

Er handelt von einem Jugendlichen, der 1917 eine kurze Etappe von Rastatt bis Frankfurt zusammen mit Lenin und weiteren Revolutionären wie Karl Radek oder der Lenin-Geliebten Inès Armand im (angeblich) verplombten Zug mitgefahren sein will.

Erzählt wird aus der Perspektive des Jugendlichen, der auf den "Dämon" Lenin trifft, mit Radek spannende Gespräche führt und sich obendrein auch noch selbst in Inès Armand verliebt. Bekanntlich ließen die deutschen Truppen Lenin unbehelligt durchs Reichsgebiet fahren, um den Kriegsgegner Russland zu schwächen.

Am 16. April 1917 erreichte der Zug Petrograd, wie St. Petersburg zu dieser Zeit hieß. Emil Belzner leistete als Gymnasiast im Jahr 1917 tatsächlich Hilfsdienste bei der Eisenbahn in Rastatt. Er war also Zeitzeuge.

Der Roman ist zunächst im Desch-Verlag erschienen, später auch im Deutschen Taschenbuch Verlag. Antiquarisch ist das Buch problemlos erhältlich. (voe)