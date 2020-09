> 1980: Gründung der Berufsakademie Mosbach mit 18 Studierenden (Fachrichtung Industrie), zunächst als Außenstelle der BA Mannheim. Bereits ein Jahr später öffnet der Bereich Technik (Maschinenbau).

> 1988: Einweihung des Neubaus im Lohrtalweg, der nach Erweiterung heute auf rund 2500 qm u. a. zwölf Hörsäle beheimatet. Wahrzeichen sind Schwungrad und Dampfkolben.

> 1991: Gründung der EWA Europäische Wirtschaftsakademie, nachdem bereits Ende der 1980er-Jahre Kooperationen für Austauschprogramme mit internationalen Hochschulen geschlossen und das erste BA-Auslandsamt überhaupt gegründet worden war.

> 2000: Gründung der Stiftung "Pro DHBW Mosbach".

> 2002: Eröffnung des Campus Bad Mergentheim als Außenstelle.

> 2004: Staatlich anerkannter Bachelor – die Abschlüsse der BA sind nun hochschulrechtlich Abschlüssen anderer Hochschulen gleichgestellt und berechtigen zum Masterstudium an einer Hochschule oder Universität.

> 2005: Rektor Prof. Alexander von Freyhold wird verabschiedet, Prof. Reinhold R. Geilsdörfer tritt seine Nachfolge an.

> 2006: Umstellung von Diplom auf Bachelor (und Master).

> 2009: Umwandlung der Berufsakademie in die Duale Hochschule Baden-Württemberg.

> 2010: Eröffnung des Campus Heilbronn als Außenstelle der DHBW Mosbach. – Vier Jahre später wird Heilbronn eigener DHBW-Standort.

> 2011: Prof. Dr. Dirk Saller wird Rektor an der DHBW Mosbach, Prof. Geilsdörfer Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

> 2013: Start des ersten kooperativen Masterstudiengangs mit der "German Graduate School of Management and Law" in Heilbronn. Ein Jahr später nimmt das Center for Advanced Studies (CAS) mit gemeinschaftlich konzipierten und erbrachten Masterprogrammen seinen Betrieb auf.

> 2014: Prof. Dr. Saller tritt nach den Differenzen um die Verselbstständigung der Außenstelle Heilbronn zurück. Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann wird Rektorin.

> 2014: Start des inter. Programms "Sommer im Schloss" in Bad Mergentheim für Abiturienten aus der EU.

> 2015: Einweihung des Passivhaus-Neubaus am Lohrtalweg. Über viele Jahre hatte man zuvor u. a. mit Containern versucht, die herrschende Raumnot zu lindern.

> 2017: Start des Forschungsprojekts zur Optimierung der Selbststudiumsphase.

> 2018: Gründung des Baukompetenzzentrums, über dessen bauliche Umsetzung noch verhandelt wird.