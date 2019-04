Die Radparade findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Start- und Zielpunkt der Veranstaltung am 11. Mai, von 14 bis 16 Uhr, ist der Universitätsplatz.

Die Streckenführung: Über die Marstallstraße und die B 37 am Neckar geht es zum Karlstor und in den Schlossbergtunnel. Weiter geht es über die Friedrich-Ebert-Anlage und den Adenauerplatz in die Rohrbacher Straße bis zum Kreisel an der Franz-Knauff-Straße, den die Radler einmal umrunden. Durch die Rohrbacher Straße geht es wieder zurück zum Adenauerplatz und in die Kurfürsten-Anlage. Am Römerkreis biegt der Pulk nach rechts in die Römerstraße ab, über die Bergheimer Straße geht es immer geradeaus bis zur B 37. Kurz bevor diese in die A 656 mündet, geht es über die Abfahrt Wieblingen und durch den Stadtteil bis zur Mannheimer Straße. Über die Ernst-Walz-Brücke, die Uferstraße, Lutherstraße und Brückenkopfstraße geht es zur Theodor-Heuss-Brücke. Der Bismarckplatz wird umrundet, bis man über den Neckarstaden wieder zum Universitätsplatz kommt. hob