Kliniken heute erneut Thema im Kreistag

Nach der wegweisenden Sitzung Ende Januar in Mosbach befasst sich der Kreistag bei seiner Sitzung am heutigen Montag erneut mit dem bewegenden Thema "Neckar-Odenwald-Kliniken". Nach dem mehrheitlich gefassten Beschluss, eine Verringerung des Kliniken-Defizits mithilfe des Struktur- und Maßnahmenplans anzugehen, soll heute in der Schefflenzer Roedderhalle (Sitzungsbeginn 16 Uhr) unter anderem über die wohl umstrittenste Maßnahme des genannten Plans befunden werden: Die Konzentration des Fachbereichs Gynäkologie/Geburtshilfe am Kliniken-Standort Buchen.

Vor den Mitteilungen und Anfragen sowie einer abschließenden Fragestunde findet sich der Tagesordnungspunkt "Zukunftskonzept für die Neckar-Odenwald-Kliniken – Zentralisierung der Abteilung für Akutgeriatrie am Standort Mosbach und der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Buchen sowie Eröffnung einer Wahlleistungsstation in Mosbach" als bestimmendes Element der Sitzung.

Der Aufsichtsrat der Kliniken empfiehlt dem Kreistag, den Vorschlag der Geschäftsführung umzusetzen. Danach würde die Abteilung für Akutgeriatrie zum 1. April in Mosbach, die Klinik für Gynäkologie/Geburtshilfe zum 1. Mai am Standort Buchen zusammengeführt. In den dadurch in Mosbach frei werdenden Räumen soll dann (ebenfalls zum 1. Mai) eine Wahlleistungsstation eröffnet werden. (rnz)