Das ist Glyphosat

> Wirkstoff ohne Patent: Erstmals zugelassen wurde die chemische Verbindung Glyphosat 1974 als Unkrautvernichtungsmittel "Roundup". Es verdrängte schnell einige deutlich schädlichere Wirkstoffe und entwickelte sich zum weltweit bedeutendsten Inhaltsstoff von Herbiziden. Im Jahr 2000 lief das Patent auf die Substanz aus. Seitdem vertreiben zahlreiche Hersteller glyphosathaltige Unkrautvernichter.

> Verbrauch: In Deutschland lag der jährliche Glyphosatverbrauch 2019 bei etwa 3000 Tonnen – und damit deutlich niedriger als im Spitzenjahr 2008 mit 7600 abgesetzten Tonnen. Der überwiegende Teil davon entfällt auf die Landwirtschaft. Laut Untersuchungen des JKI aus dem Jahr 2016 wird dort auf rund 37 Prozent der Felder mindestens einmal im Jahr Glyphosat ausgebracht, die Mehrheit setzt glyphosathaltige Breitbandherbizide seltener ein.

> Einsatzgebiete: Zu den vielen Einsatzbereichen von Glyphosat zählen neben dem Ackerbau Dauerkulturen wie Obst- und Weinbau, Grünland, Forst, Zierpflanzenbau, Freiflächenpflege auf Nichtkulturland, Unkrautbekämpfung auf Verkehrsflächen wie etwa Gleisanlagen und die nicht-professionelle Anwendung im Haus- und Kleingarten (inzwischen verboten). In der Landwirtschaft richtete sich die Anwendung vorwiegend auf die Bekämpfung von Problemunkräutern und zur Aufwuchsregulierung in Anbauverfahren mit stark reduzierter Bodenbearbeitung.

> Wirkweise: Landwirte verteilen glyphosathaltige Herbizide in flüssiger Form mit einer Pflanzenschutzspritze über die Pflanzen. Über die grünen Blätter gelangt Glyphosat ins Innere der Pflanze, dringt in die Zellen ein und behindert einen biochemischen Stoffwechselweg, der in Pflanzen und den meisten Mikroorganismen vorkommt – den sogenannten Shikimat-Zyklus: Dieser spielt beim Aufbau bestimmter Aminosäuren eine Rolle. Ohne diese kann die Pflanze nicht leben und stirbt innerhalb weniger Tage ab. Da Glyphosat sogar in unterirdische Pflanzenteile transportiert wird, lassen sich damit ausdauernde Unkräuter bekämpfen.

> Vorteile: Die Unkrautbekämpfung mit Glyphosat gilt als effektiv, preisgünstig und arbeitssparend, weil die aufwendige mechanische Unkrautbeseitigung entfällt. Breitbandherbizide sind zudem der Eckpfeiler der konservierenden Bodenbearbeitung. Es ist kaum flüchtig und bleibt damit – je nachdem wie es versprüht wird – sehr nah am Feld. Gelangt Glyphosat in den menschlichen Körper, wird es nahezu vollständig chemisch unverändert ausgeschieden und reichert sich nicht im Körper an.

> Nachteile: Landwirte bringen Glyphosat nicht in Reinform auf ihren Feldern aus, sondern zusammen mit Netzmitteln oder Wirkverstärkern. Die Giftigkeit glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel kann daher höher sein als die des Wirkstoffs allein. Zudem hat der starke Einsatz von Glyphosat in Ländern wie den USA, Argentinien und Brasilien zur Entwicklung resistenter Unkräuter gesorgt. In Deutschland hat man ebenfalls bereits vereinzelt solche resistenten Unkräuter entdeckt. jam