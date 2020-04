> Die Corona-Pandemie beeinflusste nicht nur die Tagesordnung der Gemeinderatsitzung, sondern auch das Prozedere. Das Gremium tagte nicht in voller Stärke. Damit viel Abstand zwischen den Teilnehmern bleibt, wurde in der Sitzung am Donnerstag die Zahl der teilnehmenden Stadträte im 48-köpfigen Gemeinderat auf gut die Hälfte beschränkt – die nötige Mindestzahl zur Beschlussfähigkeit. Unter freiwilliger Mitwirkung aller politischen Parteien wurde im "Pairing”-Verfahren darauf geachtet, die geltenden Mehrheitsverhältnisse zwischen den Parteien und Gruppen zu bewahren. Die Sitzung wurde erstmals auf der Homepage der Stadt live im Internet übertragen. (ger)