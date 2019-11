> Cora Maria Malik wurde 1980 in Heidelberg geboren und wuchs mit ihrer Mutter in der Hauptstraße auf. Sie besuchte zunächst die St. Raphael-Realschule und machte 1999 das Abitur an der Julius-Springer-Schule. Danach stürzte sie sich in den Kulturbetrieb, machte Praktika im Kulturfenster, im Kurpfälzischen Museum und in der Alten Feuerwache in Mannheim, bevor sie 2003 zum BWL-Studium mit Schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement nach Künzelsau ging. Nach dem Grundstudium kam sie zurück nach Heidelberg, wo sie im Karlstorbahnhof 2003 eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau begann. Beruflich machte Malik danach viele Stationen mit – sie koordinierte etwa zwei Mal die Heidelberger Literaturtage, übernahm die Marketings-Leitung bei Delta-Medien und beim Rheinpfalz-Verlag, wo sie auch für die Lange Nacht der Museen zuständig war, und leitete schließlich von 2014 bis März 2019 die Geschäftsstelle von Enjoy Jazz. Dann wechselte sie noch mal ans Nationaltheater Mannheim, wo sie bis letzten Freitag das Fundraising, also die Mittelbeschaffung, verantwortete. ani