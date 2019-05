> "Coffee Fellows" wurde 1999 von Kathrin Tewes gegründet, nachdem sie in London und den USA die "Coffee Shops" kennengelernt hatte, in denen es nicht nur handgebrühten Kaffee, sondern auch Snacks gibt. Tewes, die eigentlich Lehramt studiert hatte, aber keine Stelle bekam, eröffnete in der Münchner Innenstadt ihren ersten Laden. Ihr Mann Stefan Tewes, ein Hockeyspieler und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1992, arbeitete zunächst noch als Unternehmensberater, wechselte aber dann zu "Coffee Fellows", um sich der Expansion der Firma zu widmen. Seitdem gibt es fast nur Franchisenehmer, also selbstständige Unternehmer, die die Marke nutzen dürfen. Mittlerweile ist "Coffee Fellows" in Deutschland mit einem Umsatz von 86 Millionen Euro, 217 Betrieben und über 1200 Mitarbeitern sogar größer als die US-Kette "Starbucks". "Coffee Fellows" ist an vielen Autobahnraststätten (beispielsweise zweimal am Hardtwald an der A 5) vertreten, ebenfalls zweimal in der Mannheimer Innenstadt - bisher fehlt aber noch Heidelberg. hö