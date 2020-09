Christine Straßer (41 Jahre alt), ist verheiratet und hat drei Kinder. Geboren und aufgewachsen ist sie in Rheinland-Pfalz. 2002 hat sie das Examen zur Kinderkrankenschwester absolviert, anschließend zehn Jahre in verschiedenen Fachbereichen im Krankenhaus gearbeitet. Im Jahr 2012 hat sie weiterführend das Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Mannheim aufgenommen. Nach dem Studium war sie in den Arbeitsfeldern Flucht und Migration, allgemeine Sozialberatung und der Sozialpsychiatrie aktiv. Seit Januar 2019 ist sie in der Beratungsstelle Eberbach tätig; im Januar 2020 hat sie die Bezirksleitung Neckargemünd-Eberbach übernommen.