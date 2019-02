Geschichte zum Lehramt am Gymnasium studierte Christian Jung von 1998 bis 2004 an der Universität Heidelberg, ab 1999 als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2006 machte er mit einer Arbeit über die DDR-Geschichte seinen Doktor.

2007 bis 2012 war Jung als Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach, 2012 bis 2017 als Studiendirektor an den Ellentalgymnasien in Bietigheim-Bissingen.

Von 1999 bis 2010 war Jung Stadtratsmitglied in der CDU-Fraktion in Neckargemünd. Am 24. September 2017 gelang ihm auf der FDP-Landesliste der Einzug als Abgeordneter in den Bundestag. Seit September ist Jung auch Mit-Geschäftsführer Synektik Media Services GmbH. Jung hatte 1997/98 Zivildienst geleistet. Als Abgeordneter ist er Mitglied des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Zu Jungs politischen Schwerpunkten zählen das Umsetzen des Bundesverkehrswegeplans 2030, Bahnpolitik, Eisenbahninfrastruktur in Südwestdeutschland, Güterverkehr und Logistik, Radverkehr und öffentliche-private Partnerschaften, Schnittmengen-Themen der Ausschüsse für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, die Fachkräfteentwicklung, der demografische Wandel, aber auch Deutsche Schulen im Ausland, Stadtentwicklung, Bauforschung, Verkehrs- und Mobilitätsforschung sowie die Wissenschaftskommunikation. Jung ist ferner im Beirat der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, und er gehört der Deutsch-Nordischen, -Britischen und - Kanadischen Parlamentariergruppe an sowie dem Parlamentskreis Fluglärm, Elektromobilität, Energieeffizienz.

Als Vorstandsmitglied gehört er dem Aktionsbündnis für die Zweite Rheinbrücke Wörth-Karlsruhe an, ist Pate/Unterstützer des Vereins "HelfenKannJeder", Karlsruhe und Schirmherr der Initiative "erlebe IT" des Verbandes Bitkom für die Region Karlsruhe.

Mitglied ist Jung beim Kolping-Werk und bei der Kolpingfamilie Neckargemünd und im Philologenverband Baden-Württemberg. (fhs)