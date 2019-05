Straßen für Triathlon gesperrt

Wegen des "Challenge Heilbronn" am Sonntag, 19. Mai, kommt es zu Straßensperrungen. Für die Radstrecke sind am Sonntag von 7 bis 14.30 Uhr die Straßen im Bereich der Olga- und Holzstraße sowie der Badstraße in Heilbronn gesperrt. Hier gilt zudem von 6 bis 15 Uhr ein absolutes Halteverbot. In Böckingen sind von 7.30 bis 14 Uhr die Neue Straße, die See-, Hohl- und Heuchelbergstraße, die Neipperger Straße und Langer Rain gesperrt, ebenso von 7.30 bis 10.30 Uhr die Ludwigsburger Straße, Brackenheimer Straße und die Viehweide bis zum Kreisverkehr Neue Straße. In Klingenberg ist von 7.50 bis 10.30 Uhr keine Durchfahrt möglich. Die Laufstrecke macht von 8 bis 14.30 Uhr die Sperrung der Friedrich-Ebert-Brücke und der Kaiserstraße bis Kreuzung Gerberstraße/Kramstraße nötig. Von 8 bis 17 Uhr sind die Kaiserstraße zwischen Gerber-/Kramstraße und Allee sowie der Kiliansplatz, die Fleiner Straße, die Allerheiligenstraße, die Obere Neckarstraße und der Rad-/Fußweg am Neckar bis zum Wertwiesenpark gesperrt.

Klingenberg abgehängt

Wegen der Sperrung der Bahnhof- und Kaiserstraße am Sonntag fahren die Stadtbahnen der Linie S 4 Weinsberg/Öhringen von 8 bis 18 Uhr in beide Richtungen über den Hauptbahnhof direkt zum Haltepunkt Trappensee und umgekehrt. Stadtbahnen mit Start und Ziel Pfühlpark beginnen und enden am Bahnhofsvorplatz. Die Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Trappensee werden durch Busse bedient - wegen des längeren Fahrweges und der erforderlichen Umsteigezeiten jedoch zehn Minuten vor den Fahrplanzeiten. Die Haltestellen Rathaus und Neckarturm entfallen ersatzlos.

Von der Sperrung der Bahnhof- und Kaiserstraße ist auch der Busverkehr von 8 bis 18 Uhr betroffen. Die Buslinien 1, 10, 12 und 6x fahren zwischen Hauptbahnhof/ZOB und Allee/Post beziehungsweise Harmonie ohne Halt. Auf der Linie 1 kann es von 8 bis 14 Uhr aufgrund der Querung der Radstrecke an der See-/Hohlstraße in Böckingen zu Verzögerungen kommen. Komplett eingestellt werden muss zwischen 8 und 11 Uhr die Busverbindung von und nach Klingenberg. Details unter www.challenge-heilbronn.de. Zum Fahrplan informiert die Webseite www.h3hv.de. Zudem ist die Hotline 07721/9906915 geschaltet.