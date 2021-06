"Was sage ich, um Cem Özedmir zu begrüßen?"

Diese Frage stellte sich Andreas Klaffke, Kreisvorsitzender der Grünen, als es sich der prominente Gast aus Schwaben sowie die rund 15 Gäste, darunter auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt, im Schloss in Sennfeld am Tisch gemütlich gemacht hatten. Nachdem Klaffke das Fehlen von Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die beim Bundespräsidenten einen Termin hatte, sowie das von Amelie Pfeiffer, die den Landrat wählte, erklärt hatte, gab er die Antwort auf seine eingangs gestellte Frage, indem er Özdemir mit einem Spielmacher verglich. "Auch wenn ich als KSC-Fan befürchte, dass du, Cem, VfB-Fan bist." Spielmacher könnten Unternehmen stark beeinflussen, aber auch umgekehrt. In diesem Sinne verlieh Klaffke seiner Hoffnung auf "intensive Kommunikation auf hohem Niveau" Ausdruck, bevor er den "beeindruckenden wertschätzenden Umgang" Özdemirs mit seinen Mitmenschen hervorhob: "Du bist ein Menschenfischer."

Wolfram Bernhardt betonte, dass er, nachdem er sich jahrelang mit der politischen Makro-Ebene befasst hatte, bei seinem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in den Gesprächen mit den Menschen den Glauben an die Politik und auch an Europa wiedergewonnen hätte. Und einer, der dies verkörpere, sei Cem Özdemir. Das Besondere Özdemirs machte das Stadtoberhaupt anhand einer Anekdote deutlich, die er beim vorherigen Besuch der JVA in einem Gespräch mit einem Wärter erlebte. "Dieser sagte zu mir: ,Der Özdemir ist ein besonderer Mensch. Der hört einem zu. Es ist beeindruckend, dass es solche Menschen in der Politik gibt.‘"