> Capri-Sun reicht in ihrer Geschichte ins Jahr 1931 zurück. Damals gründeten Rudolf und Leonie Wild, die Eltern des heutigen Eigentümers Hans-Peter Wild, die Zick-Zack-Werke. Diese setzten schon früh auf natürliche Essenzen, auf denen auch die 1951 eingeführte Limonadenmarke Libella basierte. 1969 kam die erste Capri-Sonne als Fruchtsaftgetränk im neuartigen Trinkpack auf den Markt. Parallel wurden die Entwicklung und das weltweite Geschäft mit natürlichen Aromen und Grundstoffen für die Lebensmittelindustrie ausgebaut. Dieses Geschäft wurde 2014 an den US-Konzern Archer Daniels Midland zu einem Preis von 2,3 Milliarden Euro verkauft und firmiert in Eppelheim seither als ADM Wild. Die Marke Capri-Sonne – inzwischen Capri-Sun – blieb genauso wie das in Eppelheim ansässige Technologiezentrum Indag – heute Pouch Partners – im Eigentum von Hans-Peter Wild. Capri-Sun wird weltweit an 24 Standorten produziert, in über 110 Ländern verkauft und erzielt einen Außenumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Am Standort Eppelheim, von dem aus Europa mit Ausnahme von Großbritannien beliefert wird, sind nach Auskunft der Holding aktuell gut 800 Mitarbeiter bei Capri-Sun selbst, im Vertrieb und bei Pouch Partners beschäftigt. (fre)