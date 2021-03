> Der Orden der Knights of Rizal (KoR) wurde 1911 als einziger staatlicher Ritterorden auf den Philippinen gegründet, um die Ideale von Dr. José Rizal zu ehren, aufrechtzuerhalten und zu verbreiten. Der philippinische Nationalheld Rizal verbrachte während seines Medizinstudiums in Heidelberg im Sommer 1886 drei Monate in Wilhelmsfeld. Vor diesem Hintergrund gingen der Luftkurort und Rizals Geburtsstadt Calamba City 2011 eine Partnerschaft ein, wodurch in diesem Jahr ein Corona-bedingt eingeschränkt zu feierndes Jubiläum ansteht. Rizals Leben und literarisches Werk gilt als Inspiration für die philippinische Unabhängigkeitsbewegung. Seit seiner Gründung ist der KoR-Orden weltweit auf rund 25.000 Mitglieder angewachsen. 1997 wurde das KoR-Chapter Wilhelmsfeld/Heidelberg gegründet, das regelmäßig an Rizals Geburts- und Todestag Gedenkfeiern mit der Gemeinde Wilhelmsfeld im dortigen Rizal-Park abhält. Der mit einer Philippinin verheiratete Neckargemünder Werner Filsinger ist Gründungsmitglied des "Chapters" in Wilhelmsfeld und führte dies mehrere Jahre als "Commander". Filsinger war es auch, der der RNZ den Kontakt zu Feliciano Batiao, "Commander" des philippinischen Pendants, vermittelte. (luw)