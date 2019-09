"Fulminanter Start" auch ohne "Buga-Effekt"

Im Februar dieses Jahres hat das Sonnenhotel Salinengarten eröffnet und, wie Hoteldirektor Jens Wiemersagt, einen "fulminanten Start" hingelegt. "Zwischen Februar und April gab es Eröffnungs-Angebote, die gegriffen haben." Wiemer berichtet von einer durchschnittlichen Auslastung von rund 70 Prozent. An einigen Tagen soll das Hotel sogar ausgebucht gewesen sein. Auch der Konferenzbereich wachse stetig. Aktuell befinde sich die Anlage aber in einem Sommerloch. "Wir merken die Ferien", sagt Wiemer.

Zu Beginn habe es wie üblich auch Kinderkrankheiten gegeben. So musste sich das Team zunächst einspielen und einige Dinge mussten optimiert werden. In puncto Hotel-Restaurant sah sich Wiemer schnell einer Herausforderung gegenüber. So warf der Küchenchef noch in den ersten Wochen das Handtuch. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig, sodass vorerst improvisiert werden musste. Seit Anfang August ist ein neuer Küchenchef im Dienst, der sich momentan einarbeite. Ab September wolle man dann auch wieder verstärkt das Restaurant einbinden und einen Sonntagsbrunch sowie perspektivisch auch einen Mittagstisch anbieten.

Ein Dorn im Auge der Besucher, die bisher im Schnitt 4,5-Sterne-Bewertungen auf "google" abgegeben haben, ist die gegenüberliegende Baustelle. Dort entstehen momentan die Salinenvillen und das Salinencarré. "Das ist für uns nicht optimal, aber ändern können wir es auch nicht", sagt Wiemer. Man achte bei der Zimmerbelegung darauf, dass möglichst wenige Gäste Zimmer auf der Baustelle zugewandten Seite beziehen. "Das ist aber nicht immer möglich."

2020 soll wieder ein Tag der offenen Tür angeboten werden. Ebenso will das Sonnenhotel künftig an städtischen Veranstaltungen teilnehmen und sich so mehr in Bad Rappenau zeigen. Auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen oder Kunstausstellungen seien möglich. "Das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen", sagt Wiemer. (fsd)