> Erfurt ist Buga-Stadt 2021; von hier kamen etliche Fachdelegationen nach Heilbronn, angeführt von Petra Weiß, der Geschäftsführerin. Oberbürgermeister Andreas Bausewein erinnert daran, dass die Thüringer Landeshauptstadt die im Krieg am wenigsten zerstörte Stadt war - ein schmerzlicher Hinweis auf Heilbronn - und nun die größte und am besten erhaltene Altstadt Deutschlands habe. Jährlich kommen jetzt schon zwölf Millionen Besucher. Mit Martin Luther und Johann Sebastian Bach, mit dem imponierenden Dom und weiteren Kirchen, hat die Stadt große Anziehung, dazu kommt eine Gartentradition, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Zu historischen Gebäuden kommen ebensolche Gärten und Parks. Die Buga wird zwei Standorte haben. Der Petersberg, eine große Barocke Festung, wird neu in Szene gesetzt, dazu ein Park, der schon in der DDR für damals stattfindende Gartenausstellungen diente. (bfk)