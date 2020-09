Landrat Stefan Dallinger betonte das Wir-Gefühl, das er immer wieder in Spechbach feststelle. An Guntram Zimmermann schätze er dessen Haltung und politischen Kompass und lobte die Arbeit im Kreistag. Eine Besonderheit nannte er Zimmermanns Idee für die Gründung des Fördervereins Specht und die Initiative für Emmas App – jetzt Marktfee. Dallinger gratulierte Werner Braun zur Wahl und versprach ihm eine gute Zusammenarbeit von Seiten des Rhein-Neckar-Kreises.

Albrecht Schüttekann sich noch erinnern, dass Helmut Kohl Kanzler war, als Zimmermann ins Amt gewählt wurde. "Zimmermann ließ nie locker beim Einwerben von Zuschüssen und hat immer über das normale Maß hinaus gearbeitet", so der CDU-Landtagsabgeordnete. Bürgermeister sein sei nicht immer einfach. "Dennoch hat es Zimmermann geschafft, ein großes Vertrauensverhältnis aufzubauen, was im Landtag und im Wahlkreis gar nicht oder nur bedingt vorhanden ist", sagte Schütte.

Hermino Katzensteinwird mit Guntram Zimmermann stets dessen Engagement für das örtliche Weihnachtsdorf, für Kinder und für Flüchtlinge verbinden. Ein Buch über Radstrecken brachte der Grünen-Landtagsabgeordnete als Geschenk mit und wünschte Nachfolger Werner Braun viel Erfolg.

Marco Siesing, Bürgermeister von Eschelbronn, sprach für den Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal und als Vertreter des Bürgermeistersprengels.

Rudolf Eisemann, Erster Vorsitzender des TC Spechbach, sprach das Grußwort für die Spechbacher Vereine. Er überreichte Zimmermannn ein Radtrikot mit dem Logo der Vereine und dem Schriftzug "1996 – 2020: schee wars".

Pfarrer Joachim Maier schloss sich mit einem Segensspruch an und wünschte dem radsportbegeisterten Guntram Zimmermann mit einer Fahrradklingel allzeit gute Fahrt. Sein besonderer Dank galt Zimmermanns Einsatz für Kinder, für die Aufnahme der Flüchtlinge und für Menschen in Not. mgs