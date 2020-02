> Die Bürgermeisterkandidaten stellen sich am kommenden Montag, 2. März, ab 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle vor. Ob alle zehn Bewerber erscheinen, ist fraglich. Jeder Kandidat hat 15 Minuten Zeit, um sich und seine Ziele zu präsentieren. Während einer spricht, müssen die Mitbewerber den Saal verlassen. Danach darf jeder Bürger maximal zwei Fragen an einen oder mehrere Kandidaten stellen. Jede Antwort darf maximal zwei Minuten lang sein. ( cm)