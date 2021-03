> Der Bürgerentscheid findet am Sonntag, 11. April, statt. Die Bürger können jedoch schon jetzt ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Um Kontakte zu vermeiden, wurden die Unterlagen proaktiv an alle Wahlberechtigten verschickt (wer keine erhalten hat, meldet sich bei der Wahldienststelle unter Telefon 06221 / 58-42220). Wer in einem der 26 Wahllokale vor Ort abstimmen möchte, muss den zugesandten Wahlschein mitbringen.

> Die Frage lautet: "Sind Sie gegen eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge an das Autobahnkreuz auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?" Wer gegen die Verlagerung ist, muss entsprechend mit "Ja" stimmen, wer dafür ist, mit "Nein".

> Das Ergebnis des Bürgerentscheides ist nur rechtsgültig, wenn mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten für eine der beiden Optionen stimmen. (dns)