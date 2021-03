> Familiäre Situation

verheiratet/eingetragene

Lebenspartnerschaft 100 Punkte

mit Partner erziehend/eheähnliche

Lebensgemeinschaft 50 Punkte

alleinerziehend 50 Punkte

alleinstehend 0 Punkte

Zahl der Kinder unter 18 im Haushalt:

3 Kinder und mehr 450 Punkte

2 Kinder 300 Punkte

1 Kind 150 Punkte

Zahl der kindergeldberechtigten Jugendlichen über 18 im Haushalt:

3 Kinder und mehr 200 Punkte

2 Kinder 150 Punkte

1 Kind 100 Punkte

> Pflege- und Behinderungsgrade

Liegt eine Schwerbehinderung des Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen ab einem Grad der Behinderung von 80 Prozent vor?

liegt vor bei 2 Personen 300 Punkte

liegt vor bei 1 Person 150 Punkte

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen im Pflegegrad 2 vor?

liegt vor bei 2 Personen 100 Punkte

liegt vor bei 1 Person 50 Punkte

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen im Pflegegrad 3 vor?

liegt vor bei 2 Personen 200 Punkte

liegt vor bei 1 Person 100 Punkte

Liegt eine Pflegebedürftigkeit des Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen ab Pflegegrad 4 vor?

liegt vor bei 2 Personen 300 Punkte

liegt vor bei 1 Person 150 Punkte

> Ehrenamt

Ist der Bewerber Vorstandsmitglied in einem Verein, einer gemeinnützigen Organisation oder einer anerkannten Religionsgemeinschaft oder gewähltes Mitglied eines kommunalen Gremiums, Übungsleiter/Trainer in einem eingetragenen Verein oder Mitglied der Feuerwehr, des THW, des DRK oder einer vergleichbaren Organisation in Buchen?

seit 5 Jahren 200 Punkte

seit 4 Jahren 160 Punkte

seit 3 Jahren 120 Punkte

seit 2 Jahren 80 Punkte

seit 1 Jahr 40 Punkte

> Wohnsitz

Seit wie vielen Jahren hat der Bewerber seinen Hauptwohnsitz in Buchen?

5 Jahre 300 Punkte

4 Jahre 240 Punkte

3 Jahre 180 Punkte

2 Jahre 120 Punkte

1 Jahr 60 Punkte

> Arbeitsplatz

Seit wie vielen Jahren arbeitet der Bewerber (angestellt oder selbstständig) in Buchen?

5 Jahre 200 Punkte

4 Jahre 160 Punkte

3 Jahre 120 Punkte

2 Jahre 80 Punkte

1 Jahr 40 Punkte

> Eigentumsverhältnisse

Ist der Bewerber bereits Eigentümer eines Bauplatzes in der Kernstadt?

ja -200 Punkte

Ist der Bewerber bereits Eigentümer eines Wohnhauses in der Kernstadt?

ja -200 Punkte

In verschiedenen Kategorien gibt es Maximalpunktzahlen. Insgesamt können höchstens 1550 Punkte erreicht werden. Der genaue Wortlaut der Kriterien kann in der Berichterstattung zur "Marienhöhe" auf www.rnz.de nachgelesen werden.