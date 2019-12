Weshalb verabschiedet Buchen einen Haushalt für zwei Jahre und nicht – wie über Jahrzehnte hinweg üblich – nur für ein Haushaltsjahr? Im Pressegespräch zum Haushalt gaben Bürgermeister Roland Burger und Beigeordneter Benjamin Laber am Montagvormittag die Antwort: Hauptgrund ist die Neuregelung der Umsatzsteuer der öffentlichen Hand. Die administrative Umsetzung der neuen Vorgaben bindet in der Verwaltung in den nächsten Monaten viele Kräfte. So müssen 16.000 Einzelposten daraufhin überprüft werden, ob auf sie Umsatzsteuer anfällt, oder ob es sich um eine hoheitliche Aufgabe handelt. Da 2020 kein Haushaltsplan erstellt werden muss, bleibt dann – so die Pläne – die nötige Zeit für das Thema „Umsatzsteuer“. Falls er sich bewährt, könnte der Doppelhaushalt zur festen Einrichtung werden. (rüb)